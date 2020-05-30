Киркоров после карантина не может себе позволить брюки за 2 миллиона

30.05.2020 | 08:37

Поп-король отечественной эстрады затеял распродажу. Филипп Киркоров распродает вещи из собственного гардероба.

Артист обожает брендовые вещи. Одежды и обуви у поп-короля так много, что ими практически доверху забиты несколько комнат. Филипп Киркоров не скрывает, что определенные наряды, за которые он отдал баснословные деньги, он так ни разу и не надел, и, наверное, не будет носить в будущем.

От некоторых вещей знаменитость хочет избавиться. Так, например, артист продает джинсы, на которых изображены различные животные. По словам Киркорова за пестрые штаны он заплатил два миллиона рублей. Филипп не озвучил цену, за которую отдаст брюки, однако посетовал, что после карантина не сможет позволить себе подобную роскошь. "Даже в половину цены вряд ли куплю", – рассудил вокалист.

Между тем есть у Филиппа вещи, с которыми он пока не готов расстаться. Артист буквально влюблен в накидку с изображением католических фресок от модного дома Dolce & Gabbana. Именно в этом плаще поп-король снимался в клипе "Романы". Отметим, что люксовая накидка стоит баснословных денег – 280 тысяч евро, что по сегодняшнему курсу равноценно без малого 22 миллионам рублей.

Добавим, что Филипп Киркоров решился на распродажу ради благого дела. Вырученные средства артист планирует направить на помощь нуждающимся. Знаменитость собирается поддержать пенсионеров, пострадавших от коронавируса.