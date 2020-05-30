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«Как похож на отца!»: Гришаева впервые за долгое время показала повзрослевшего сына

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Заслуженная артистка России Нонна Гришаева редко показывает поклонникам своего наследника. Оказывается, мальчик выглядит очень взрослым и стал походить на отца.

48-летняя Нонна Гришаева порадовала подписчиков своего инстаграм-аккаунта новым снимком с сыном Ильей. В конце этого года мальчику исполнится уже 15 лет. Наследник практически одного роста с мамой и, наверняка, с папой.

Пользователи Сети заметили, что Илья очень похож на своего отца, актера Александра Нестерова. "Одно лицо с папой", "Как похож на отца!", "Какие милые", "Сын – копия папы", – написали поклонники.

Ранее Гришаева рассказывала, что наследник в этом году заканчивает музыкальную школу. Илья учится играть на саксофоне. Очевидно, мальчик не хочет идти по стопам родителей и становиться актером. Как могли заметить поклонники, его прельщает карьера музыканта.

Также у Нонны есть дочь от первого брака. В 1996 году знаменитость родила наследницу от актера Антона Дерова. Ей дали имя Анастасия. Через несколько недель дочери артистки исполнится 24 года.

Напомним, недавно Гришаева удивила поклонников ролью пожилой женщины. Актриса весьма правдоподобно изобразила этот образ, поэтому в Сети появилось множество восторженных комментариев.

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Источник — dni.ru
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