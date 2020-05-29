Сетевое издание|18+|Пятница|29 мая 2020|16:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Жена нанесла неожиданный удар Жигунову после его ухода к копии Заворотнюк

Печать

Неприятности так и сыплются на голову Сергея Жигунова. А тут еще добавила проблем его жена Вера Новикова.

Жизнь Сергея Жигунова круто изменилась после того, как он взял в одном из банков многомиллионный кредит. Вернуть сумму вовремя актер не смог. Жигунов потерял практически все имущество – оно ушло с молотка.

За минувший год звезда лишилась квартиры в Москве, дома и земельного участка в Подмосковье, бани и гаража. Однако вырученных средств не хватило, чтобы выплатить долг. Тогда был наложен арест на личные вещи артиста, которые он оставил в апартаментах на Мосфильмовской улице.

Сергей с таким поворотом событий категорически не согласен. Актер апеллировал во все возможные инстанции и написал заявление на пристава, который, по его мнению, не по правилам провел процедуру. Суд не спешил удовлетворить требование Жигунова, и тот подал новую жалобу. Заседание назначено на 4 июня.

А тут еще неожиданный удар артисту нанесла его супруга Вера Новикова. Пару месяцев назад фемида встала на сторону Сергея Жигунова в деле о дележке с женой последней московской квартиры. Однако в начале мая Новикова донесла необходимые документы. Рассмотрение состоится 16 июня.

Сейчас Сергей Жигунов живет с новой возлюбленной Викторией Ворожбит в загородном доме в Абрамцево. Как утверждают наблюдательные фанаты, она удивительно похожа на его бывшую любовницу, звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк. Впрочем, Ворожбит чем-то напоминает и супругу актера.

Напомним, что в свое время Сергей Жигунов развелся с женой ради Анастасии Заворотнюк. А когда расстался с актрисой, вернулся к Вере Новиковой и снова на ней женился. Теперь Жигунов увлекся другой женщиной и опять оставил супругу.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте