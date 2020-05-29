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Вера Брежнева не смогла посвятить себя семейной жизни

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Вера Брежнева рассказала, что приняла твердое решение уйти. Популярная певица объяснила это тем, что устала.

На протяжении нескольких лет Вера Брежнева была участницей самой сексуальной группы отечественного шоу-бизнеса "ВИА Гра". Эффектная блондинка, по убеждению фанатов, входила в так называемый "золотой состав" наряду с Анной Седоковой и Надеждой Грановской.

Однако 12 лет назад певица приняла решение покинуть коллектив. "После пяти лет очень активной работы в группе я устала. Я не собиралась начинать сольный проект. Даже наоборот, было понимание, что я этого делать не собираюсь. Планировала заниматься детьми, посвятить себя семье", – призналась Вера Брежнева.

Вот только уйти со сцены артистке не удалось. Певица поняла, что фанаты не желают с ней расставаться. И тогда артистка приняла решение начать сольный проект. Она отметила, что первую песню делала как эксперимент и просто в удовольствие. При этом она отметила, что будучи самостоятельной певицей ей пришлось принимать сложные решения и взвалить на себя колоссальный груз ответственности.

"Если бы мне тогда, в 2007 году, кто-то рассказал, как в будущем сложится моя жизнь и моя карьера, я бы точно не поверила", – призналась Вера Брежнева, которая теперь не только успешная певица, но и бизнесвумен. Некоторое время назад она представила собственную линию косметических средств.

Ее муж Константин Меладзе еще и ее продюсер. В работе, по словам Веры, они мыслят в одном направлении. Но если и возникают разногласия, то, по признанию певицы, ей это даже нравится, потому что позволяет посмотреть на ситуацию с другой стороны.

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Источник — dni.ru
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