Тарзан нашел работу после жалоб на безденежье

29.05.2020 | 16:00

Сергей Глушко (Тарзан) сообщил своим подписчикам в "Инстаграм", что устроился на работу. Несколько дней назад супруг Наташи Королевой имел неосторожность пожаловаться на безденежье.

Как отметил стриптизер в беседе с журналистами, многие артисты в период пандемии остались без заработка. Поэтому, уверен танцор, государство должно помогать в первую очередь не пенсионерам, которые и так получают стабильные выплаты, а людям, потерявшим доход.

Как выяснилось, Сергей Глушко озвучил непопулярное мнение. Звезду осудили многие представители шоу-бизнеса. Правда, нашлись и те, кто выступил с поддержкой. Например, Иосиф Пригожин отметил, что переживает за представителей творческих специальностей – артистов цирка, ведущих, танцоров.

После травли в Сети Тарзан сделал официальное заявление на своей странице в "Инстаграм". Муж Наташи Королевой впредь отказался общаться с прессой. Спустя пару дней стриптизер опубликовал забавный снимок. На фото танцор одет, как бабуля. На голове Сергея красуется платок, а на груди – передник. Звезда сидит на полу с тряпкой в руках.

Как отметил Глушко, он нашел себе работу по специальности. "В половых-то делах я соображаю", – пошутил супруг Королевой. Знаменитость предложила "вытирать ноги у входа" и оставлять грязь за порогом.

Подписчики оценили юмор Тарзана и поддержали артиста. "Приезжай, у меня полы помоешь, как раз пока выступлений нет, не бесплатно конечно (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Муж-хозяюшка на час", "Тарзан, ты в тренде – платки у мужчин нынче в моде", – пишут поклонники.