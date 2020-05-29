Стало известно имя новой пассии Влада Соколовского

29.05.2020 | 18:31

Влад Сокловский расстался с Ритой Дакотой практически два года назад. С тех пор певец перестал что-либо рассказывать о своей личной жизни.

Недавно пользователи Сети провели собственное расследование и выяснили, кто является новой избранницей Влада Соколовского. Оказалось, певец начал встречаться с участницей кастинга в группу Serebro Ангелиной Сурковой. Сразу несколько фактов указывают на их тесную связь.

Дело в том, что парочка была замечена еще во время их совместного отдыха на Бали. Они публиковали фотографии из одного и того же места одновременно. Недавно же Суркова стала выкладывать снимки, сделанные в квартире Соколовского. Одни и те же предметы интерьера замечают пользователи Сети на их фотографиях в "Инстаграме".

Кроме того, Влад и Ангелина в одно и то же время заразились коронавирусом. Напомним, 11 мая певец сообщил, что у него обнаружили COVID-19. Несколько дней он мучился из-за повышенной температуры, сильного кашля и проблем с работой кишечника. У Сурковой болезнь протекала практически бессимптомно. У нее была небольшая температура. Спустя неделю у девушки пропало обоняние.

В конце 2018 года Рита Дакота рассказала, что решила расстаться с Владом Соколовским из-за его измен. Певец, как утверждает его экс-супруга, встречался с разными девушками ради интима.