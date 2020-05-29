Разин сообщил о причастности Бузовой к захвату банка в Москве

29.05.2020 | 10:05

Андрей Разин нашел новый объект для своей критики. На этот раз он решил обвинить Ольгу Бузову в недопустимом пиаре.

Андрей Разин комментирует практически все новости, которые происходят в России и мире. Оставив в покое Сергея Шнурова и Иосифа Пригожина, он привязался к Ольге Бузовой, фамилия которой всю неделю не сходит с заголовков СМИ из-за захвата заложников в московском банке.

Напомним, злоумышленник ворвался в отделение "Альфа-Банка" и начал требовать встречи с известной телеведущей. Когда преступника задержали правоохранители, Бузова обратилась к общественности. Она сообщила, что приехала бы на помощь, если возникла бы необходимость. К счастью, этого не потребовалось. Стражи порядка справились сами.

Спустя некоторое время Разин в своем инстаграм-аккаунте написал, что произошедшее – всего лишь инсценировка, которую организовала Бузова с целью пиара. Якобы об этом он узнал от "источников в следственном комитете".

"За свои 35 лет продюсерской деятельности я не слышал, чтобы такое где-нибудь случалось. Такой способ пропиариться – это что-то новенькое", – выразил свое мнение Разин.

Любопытно, что потом продюсер удалил публикацию. Кто заставил Разина пойти на попятную, неизвестно.