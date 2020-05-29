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Отказалась контролировать: Винер разрешила говорить Утяшевой

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Ляйсан Утяшева заговорила о том, как работала с Ириной Винер. Бывшая спортсменка отметила, что прославленный тренер давала ей полную свободу.

У сторонних наблюдателей при взгляде на стройных гимнасток складывается впечатление, что тренеры их морят голодом. Однако Ляйсан Утяшева с этим не согласна. Она рассказала, что в сборной России под предводительством Ирины Винер в рационе гимнасток были овощи и фрукты, куриные грудки, яйца, рыба. Даже хлеб с маслом давали. "Разве это голод? Это нормальное правильное питание, просто не как дома у бабушки с пирожками и всем прочим", – убеждена Ляйсан Утяшева.

Бывшая гимнастка прокомментировала слухи о том, что экстремально похудела. Она опровергла эти разговоры, отметив, что сейчас находится в своей обычной форме. А ведь были времена, когда она весила на 20 килограммов больше. Ей удалось похудеть не только благодаря занятиям спортом, но и правильному питанию. Оно не многим отличается от того, которое у нее было во время профессиональных занятий по художественной гимнастике.

Примечательно, что многие бывшие представительницы этого вида спорта до сих пор на виду. Ляйсан Утяшева убеждена, что в этом заслуга Ирины Винер. "Ей всегда было недостаточно быть просто красивой женщиной", – отметила Ляйсан.

По словам Утяшевой, Ирина Винер давала определенную свободу своим питомицам. "Она никогда не запрещала говорить на пресс-конференциях, поощряла импровизацию. Не навязывала ничего насильно, просила предлагать свою музыку или варианты костюмов", – рассказала Ляйсан.

Ирина Винер даже интересовалась успеваемостью своих девочек в школе. "Она меня не пускала в зал, если по какому-то предмету была "тройка", – отметила гимнастка. По мнению Утяшевой, все эти нюансы формировали сознание. "Когда тебе позволяют креативить, не втискивают ни в какой готовый формат, это позволяет реализоваться и в жизни после спорта", – заключила Ляйсан Утяшева.

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Источник — dni.ru
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