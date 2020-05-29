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Ольга Кабо восхитила красотой на архивном фото: Мне 20 лет

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Звезда сериала "Журавль в небе" выглядит моложе своих лет. Заслуженной артистке России Ольге Кабо 52 года.

Актриса показала поклонникам снимок, который был сделан много лет назад. На фото Ольга Кабо проникновенно смотрит в объектив камеры.

Подписчики отметили, что Ольга Кабо практически не изменилась внешне, а может, даже стала еще привлекательней. "Спокойнее, увереннее и приобрели зрелую красоту, которая украшает человека не хуже молодости", – рассудила фанатка.

По словам Кабо, на момент создания портрета ей было всего 20 лет. Тогда Ольга училась на предпоследнем курсе ВГИКа. Она занималась в мастерской легендарного режиссера Сергея Бондарчука и артистки Ирины Скобцевой.

Интересно, что до второго курса у Кабо был другой мастер. Бондарчуку пришлось переманить талантливую студентку к себе на курс. Добавим, что, меняя наставника, Ольга долго не колебалась.

На днях на Первом канале стартовал показ теленовеллы "Журавль в небе". Одну из главных ролей в картине исполнила Ольга Кабо. Ее экранным мужем стал артист Борис Невзоров. Отметим, что знаменитости не в первый раз играют супругов.

"В третьем фильме мы экранные муж и жена, будто продюсеры и режиссеры видят нашу пару вместе!" – поделилась размышлениями Ольга Кабо.

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Источник — dni.ru
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