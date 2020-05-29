«Ненаглядный мой»: крик души подавшей на развод Пелагеи

29.05.2020 | 12:59

На днях стало известно, что Пелагея подала на развод после расставания с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. А теперь артистка выложила ролик, который, убеждены фанаты, адресован спортсмену.

Пелагея и Иван Телегин расстались еще в прошлом году, но лишь сейчас артистка подала на развод. У пары есть маленькая дочь Таисия. Спортсмен и певица не распространяются о причине разрыва отношений. Говорят, хоккеист ушел к предпринимательнице Марии Гончар, которая чем-то похожа на его жену.

Когда Пелагея и Иван Телегин были вместе, в Сети то и дело муссировались слухи о неверности спортсмена. Якобы его не раз замечали с женщинами. А незадолго до известия о расставании Иван стал появляться в обществе Марии.

Можно только догадываться, какие чувства испытывает Пелагея. Многочисленные поклонники убеждены, что артистка тяжело переживает расставание с мужем. На такие мысли натолкнуло поклонников видео, которое опубликовала Пелагея.

Она разместила в соцсети фрагмент песни "Ненаглядный мой", которую записала по случаю юбилея легендарного композитора Александры Пахмутовой. "Я тобой переболею, ненаглядный мой./Я тобой перетоскую, переворошу./ О тебе перетолкую, что в себе ношу./ До небес, до бездн достану, время торопя./ И совсем твоею стану, хоть и без тебя", – проникновенно поет Пелагея.

Подписчикам понравилось исполнение. Они решили, будто артистка обращается к Ивану Телегину. Песня похожа на крик души, отметили фанаты. "От этого отрывка уже слезы наворачиваются. Как же глубоко", "До мурашек, очень душевно. Несколько раз слушала. Просто супер", – восхитились пользователи Сети.

Журналисты связались с Марией Гончар, чтобы выяснить, как она относится к этим пересудам. Однако беседы с предполагаемой любовницей Ивана Телегина у "Московского комсомольца" не получилось.

"Вы о чем хотели со мной поговорить? Я не понимаю, почему вы мне звоните?! Я не комментирую это! Забудьте мой номер, никогда не звоните!" – вспылила Мария Гончар и бросила трубку.