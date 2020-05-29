Минаев готов платить пенсию Тарзану: Перестанешь бабушкам и дедушкам завидовать

29.05.2020 | 09:13

Писатель и журналист Сергей Минаев решил помочь супругу певицы Наташи Королевой, Сергею Глушко, известному под псевдонимом Тарзан. Литературный деятель сделал танцору любопытное предложение.

Сергей Минаев готов подписать с Сергеем Глушко договор. Согласно контракту, писатель и его поклонники будут ежемесячно выплачивать танцору пенсию в 15 тысяч рублей. Правда, взамен муж Королевой должен отказаться от любого другого дохода.

Писатель подчеркнул, что таким образом танцор будет до конца жизни получать только пенсию. "Перестанешь, наконец, бабушкам и дедушкам завидовать", – обратился Минаев к Глушко. Сергей пообещал, что на 15 тысяч его тезка будет жить "достойно и круто".

Напомним, на днях супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко возмутил общественность. Танцор заявил, что из-за пандемии коронавируса его бизнес заморожен. Он и его коллеги сидят без работы, а, следовательно, без денег. Глушко задался вопросом: почему государство платит деньги пенсионерам, а артистам не помогает.

После шумихи Сергей от своих слов отказался. Артист заявил, что его заявление – "фейк". Также Глушко пригрозил журналистам "кармой, которую никто не отменял". Артист уверил, что говорить с прессой больше не будет.