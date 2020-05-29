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Какой стала дочь Сергея Бодрова

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Наследница Сергея Бодрова пошла по стопам знаменитого отца. У 21-летней Ольги папины голубые глаза.

Сергей Бодров оставил после себя двоих детей. Ольга появилась на свет в 1998 году, Александр родился в 2002-м – за месяц до исчезновения актера.

Вдова Сергея Бодрова дала интервью лишь раз – в 2017 году. Семья артиста ведет довольно закрытый образ жизни.

Светлана рассказала, что Ольга унаследовала характер и творческие амбиции отца. Кроме того, судя по фото на странице девушки в "Инстаграме", у нее папины глаза. Недавно она сделала стрижку под мальчика и стала еще больше похожа на Бодрова.

Что касается профессии, то уже в 11-м классе Ольга точно знала, что хочет поступить в театральный. В 2016-м она стала студенткой ГИТИС, который в этом году окончила.

За время обучения дочь Сергея Бодрова сыграла во многих спектаклях. В фильме "Калашников" Ольге досталась роль медсестры, однако эпизод с ее участием вырезали из окончательной версии картины.

Несмотря на первую неудачу в кино, наследница артиста не оставляет попыток найти себя в этой профессии. У девушки есть агент, который занимается кастингами.

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Источник — dni.ru
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