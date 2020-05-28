«Срежьте свой жир»: Куклачев вмешался в скандал Пригожина и Шнурова

28.05.2020 | 17:04

Пользователи Сети наблюдают за ссорой между Сергеем Шнуровым и Иосифом Пригожиным. Музыкант задел продюсера после слов последнего о "чудовищном положении" артистов во время пандемии. Бывший лидер группы "Ленинград" пообещал послать сосиски мужу Валерии и призвал людей скинуться ему на еду. Слово за слово, и теперь в интернете разгорелся скандал.

На тему бедствующих деятелей искусства уже высказались многие знаменитости. Так, Лев Лещенко частично встал на сторону Иосифа Пригожина. Исполнитель песни "День Победы" отметил, что в помощи сейчас нуждаются молодые артисты. Поддержал продюсера и Эдгард Запашный. Дрессировщик считает, что многие неправильно поняли слова мужа Валерии. По его мнению, речь шла о малоизвестных и неизвестных артистах.

Высказаться насчет этой темы решил Юрий Куклачев. Дрессировщик кошек удивился, что речь зашла о плачевном положении представителей эстрады. Он призвал знаменитостей остановиться, ведь сейчас многим людям вовсе нечего есть.

Кроме того, Куклачев считает, что десять тысяч рублей, которые выделило государство семьям, – это маленькая сумма. Дрессировщик рассказал о своем недавнем походе в магазин, где потратил 12 тысяч и очень этому удивился. Юрий Дмитриевич имел в виду, что продукты стали слишком дороги.

"Пусть те звезды, что жалуются на отсутствие заработка, срежут свой жир. Они привыкли хапать миллионы", – сказал Куклачев.

Клоун призвал народ не обращать внимания на жалующихся артистов. А звездам шоу-бизнеса Юрий Дмитриевич порекомендовал отказаться от пения под фонограмму. "А то берут огромные деньги за свои выступления, а сами мозги людям пудрят", – закончил Куклачев.