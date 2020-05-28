Сын-фрик Елены Яковлевой решил лишить мать внуков

28.05.2020 | 13:45

Наследник Елены Яковлевой стал одним из героев шоу "Секрет на миллион" на НТВ. Денис Шальных сделал откровенное признание.

27-летний Денис Шальных заявил, что не готов к выполнению родительских обязанностей. Он пытается найти свое место в жизни, а вот перспектива становиться семьянином его не воодушевляет.

Об этом молодой человек расскажет в очередном выпуске программы с Лерой Кудрявцевой, который выйдет в эфир 30 мая. Эфир будет посвящен звездным наследникам.

Также Денис поведает о страсти к татуировкам, раскроет некоторые тайны личной жизни. Из анонса шоу стало понятно, что в ближайшем будущем остепеняться он не собирается. "Я хочу оставить свою мать без внуков, а себя – без детей", – заявил сын Елены Яковлевой.

Шальных редко дает интервью, но для Кудрявцевой сделал исключение. Молодой человек известен тем, что покрыл чуть ли не все тело татуировками. Из-за этого многие считают Дениса Шальных фриком.

Напомним, что сын Елены Яковлевой уже был женат. Летом 2017 года он сыграл свадьбу с избранницей Викторией. В начале 2019-го стало известно, что они расстаются.