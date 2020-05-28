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Поклонники обсуждают повзрослевшую дочь певицы Славы: Блонд не к лицу

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Певица Слава похвасталась снимком повзрослевшей дочери. Наследнице вокалистки Александре уже 21 год.

Отпрыск знаменитости позирует на фоне цветущего дерева. Александра облачена в мятый спортивный костюм розового оттенка. Белокурые локоны дочери певицы Славы растрепаны.

"Просто мой кот (и пес)!" – коротко подписала снимок знаменитость. Отметим, что собаку позади Александры можно заметить не сразу.

Одной из первых на фото отреагировала певица Анна Семенович. Артистка отметила, что девушка с возрастом стала копией знаменитой родительницы. Певица Слава согласилась с наблюдением коллеги по цеху.

Между тем поклонники вокалистки рассуждали по поводу цвета волос Александры. Многие интернет-обыватели сошлись во мнении, что девушке следовало бы предпочесть темный цвет локонов.

"Красавица, но брюнеткой лучше, ярче (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Совершенно блонд не к лицу", "Нежная девушка, теплый взгляд. С Вами много общего во внешности", "Она такая милашка. Дай бог ей счастья", "Нежная девушка на нежном фоне ...", "Бледная стала... – брюнеткой лучше!", "Брюнеткой мне кажется ярче!!!!" – писали комментаторы.

Напомним, певица Слава родила Александру в браке с Константином Морозовым. Этот союз артистки продлился недолго. Когда ребенку было всего шесть месяцев, супруги развелись. Сейчас вокалистка замужем за предпринимателем Анатолием Данилицким. Избранник старше артистки на 28 лет. В этих отношениях певица Слава стала мамой во второй раз. Звезда подарила возлюбленному дочь Антонину.

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Источник — dni.ru
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