Оставшейся без работы Елене Воробей пришлось продавать свою квартиру

28.05.2020 | 12:26

Елена Воробей, как и многие российские артисты, уже третий месяц не имеет заработка из-за пандемии коронавируса. Сложившаяся ситуация угнетает юмористку.

Актриса объяснила, что является единственной кормилицей в семье. Она обеспечивает дочь и племянников. Перспективы не иметь заработка еще неопределенное время ее пугают.

С горечью Елена Воробей отметила, что театральным артистам полагаются выплаты. А вот самозанятым и ИП-шникам ничего от государства не положено.

Из-за отсутствия постоянной работы звезда решилась на крайнюю меру. Она намерена продать свою квартиру в Черногории на побережье. Елена Воробей считает недопустимым сравнивать благосостояние обычных россиян и знаменитостей. Ведь последние владеют дорогой недвижимостью.

При этом юмористка подчеркнула, что в первую очередь нужно думать о тех, кому сейчас труднее всего, и стараться им помочь. Это она доказывает своим примером. Елена Воробей занимается волонтерством, доставляя продукты находящимся в самоизоляции людям.

Помимо Елены Воробей, ранее на бедственное положение российских артистов пожаловались продюсер Иосиф Пригожин и шоумен Сергей Глушко. Их заявления вызвали широкий общественный резонанс. Слова продюсера и стриптизера подверглись критике со стороны музыканта Сергея Шнурова и певца Григория Лепса.