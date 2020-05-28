Сетевое издание|18+|Четверг|28 мая 2020|14:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Ясно |
 

Полезное

Оставшейся без работы Елене Воробей пришлось продавать свою квартиру

Печать

Елена Воробей, как и многие российские артисты, уже третий месяц не имеет заработка из-за пандемии коронавируса. Сложившаяся ситуация угнетает юмористку.

Актриса объяснила, что является единственной кормилицей в семье. Она обеспечивает дочь и племянников. Перспективы не иметь заработка еще неопределенное время ее пугают.

С горечью Елена Воробей отметила, что театральным артистам полагаются выплаты. А вот самозанятым и ИП-шникам ничего от государства не положено.

Из-за отсутствия постоянной работы звезда решилась на крайнюю меру. Она намерена продать свою квартиру в Черногории на побережье. Елена Воробей считает недопустимым сравнивать благосостояние обычных россиян и знаменитостей. Ведь последние владеют дорогой недвижимостью.

При этом юмористка подчеркнула, что в первую очередь нужно думать о тех, кому сейчас труднее всего, и стараться им помочь. Это она доказывает своим примером. Елена Воробей занимается волонтерством, доставляя продукты находящимся в самоизоляции людям.

Помимо Елены Воробей, ранее на бедственное положение российских артистов пожаловались продюсер Иосиф Пригожин и шоумен Сергей Глушко. Их заявления вызвали широкий общественный резонанс. Слова продюсера и стриптизера подверглись критике со стороны музыканта Сергея Шнурова и певца Григория Лепса.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Отнеситесь к пандемии с юмором...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте