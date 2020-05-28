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Опубликован один из последних снимков Жанны Фриске

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Родственница обнародовала архивный снимок Жанны Фриске. На нем певица выглядит счастливой.

Наталья Фриске опубликовала кадр в "Инстаграм". На фото, сделанном во время болезни, артистка запечатлена вместе с матерью, сестрой и маленьким сыном Платоном. Знаменитость широко улыбается.

Кадров последних лет жизни Жанны Фриске мало, поэтому каждый из них ценен для родственников исполнительницы, передает РИА ФАН. Во время борьбы с онкологией звезда не появлялась на публике. Она не хотела, чтобы поклонники видели ее изменившейся.

Ранее сестра Жанны Фриске показала еще один снимок с певицей. На фотографии они стоят в обнимку на одной из улиц Майами. Кадр растрогал пользователей Сети. Многие признались, что до сих пор переживают из-за смерти знаменитости.

Как писали "Дни.ру", Жанна Фриске скончалась в 2015 году. Она боролась с опухолью головного мозга. Поклонники артистки отмечают, что сестра становится все больше похожей на свою знаменитую родственницу.

Напомним, что недавно сестра Жанны Фриске решила подкорректировать свою внешность. Наталья посетила косметологическую клинику, чтобы увеличить губы.

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Источник — dni.ru
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