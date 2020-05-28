Надо было разводиться раньше: певица Пелагея проиграла

28.05.2020 | 10:21

Накануне, 27 мая, стало известно, что певица Пелагея подала на развод с хоккеистом Иваном Телегиным. Однако говорят, что это надо было сделать раньше, а теперь артистка проиграла в алиментах.

О том, что Пелагея разошлась с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, стало известно еще в конце прошлого года. Слухи о проблемах в семье популярной артистки ходили еще раньше. Впоследствии Иван Телегин утверждал, что просто две сильные личности не смогли ужиться. А в Сети говорят, что хоккеист изменял. Якобы спортсмена не раз замечали в обществе женщин.

Так или иначе, сейчас Иван Телегин счастлив с некой Марией Гончар, которая, к слову, чем-то походит на Пелагею. Влюбленные вместе проводят время в самоизоляции в загородном доме. Компанию им составила собака, к которой пара относится как к ребенку.

А Пелагея с дочерью Таисией находится в Москве. Говорят, певица, не дождавшись инициативы от мужа, подала на развод, причем не в мировой участок. Вероятно, это означает, что супругам не удалось договориться о разделе имущества и размере выплат.

Однако ходят слухи, что Пелагея заранее проиграла в алиментах. Зарплата Ивана Телегина упала больше чем на треть. "С нового сезона во всех клубах КХЛ ввели потолок зарплат, чтобы уравнять их шансы на победу", – пояснил хоккейный эксперт.

Пелагея может претендовать лишь на 16,5% дохода мужа. Помимо дочери Таисии, у Ивана есть еще сын Марк от предыдущих отношений. По закону на двух наследников отец должен в общей сложности перечислять 33% официальной зарплаты.

Вот и получается, что певице достанется 6,6 миллиона в год (550 тысяч рублей в месяц). А если бы Пелагея оформила развод в 2019 году, годовая сумма алиментов была бы значительно выше – около 11 миллионов рублей.