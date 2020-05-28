Куда пропала актриса Анна Снаткина

28.05.2020 | 08:03

В последнее время Анна Снаткина пропала со всех радаров. Тем не менее журналистам удалось разузнать, где и как живет популярная актриса.

Анна Снаткина, как и прочие наши соотечественники, проводит время в режиме самоизоляции, который ввели из-за пандемии коронавируса. Вместе с актрисой на карантине сидят ее муж, популярный ведущий и шоумен Виктор Васильев, а также родители.

"Даже в это самое так называемое затишье график нашей семьи расписан по часам. Мы всей семьей занимаемся спортом, вокалом, языками. Прогулки и сон – также неотъемлемая часть нашего периода самоизоляции. Мы жаворонки. Встаем рано, поэтому много успеваем сделать за день", – призналась Анна Снаткина.

Семья живет в Подмосковье, в Истринском районе. Много времени актриса и ее муж уделяют воспитанию и обучению дочери Вероники, которой весной исполнилось семь лет. Девочка занимается спортом, играет в шахматы, изучает иностранный язык, увлекается математикой, неплохо рисует, поет, играет на фортепиано.

При этом Анна Снаткина не считает, что сильно загружает дочь. "Я очень чуткая и наблюдательная мама. Мы ее не загружаем, а развиваем. Все занятия происходят в игровой форме. Не заставляем дочь делать то, против чего она категорически возражает. Главное для меня – не отбить у Вероники желание заниматься тем, что ей нравится", – подчеркнула актриса. Отметим, что свою наследницу артистка предпочитает лишний раз не показывать.

Для родственников режим самоизоляции, по словам Анны Снаткиной, не испытание, а удовольствие. "Если бы это было испытанием, то зачем жить вместе? А личное пространство можно найти и дома. Мы вместе достаточно легко и весело занимаемся домашними делами. Мы взаимозаменяемы и помогаем друг другу. Я считаю, что главное в семейных отношениях – это умение дружить, любить и понимать друг друга", – заключила Анна Снаткина.

Напомним, Анна Снаткина и Виктор Васильев поженились осенью 2012 года. Торжество проходило в одном из дворцов Санкт-Петербурга в рамках строгой секретности. На церемонии присутствовали только самые близкие.