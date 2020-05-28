Как живет певица Ирина Отиева после «алкогольного» скандала

28.05.2020 | 14:31

Россияне соблюдают режим самоизоляции, который ввели из-за пандемии коронавируса, и знаменитости не исключение. Журналисты выяснили, как живет певица Ирина Отиева.

Ирина Отиева была одной из самых востребованных и талантливых исполнительниц на отечественной эстраде. Однако со временем она стала менее популярной, а потом и вовсе "пропала с радаров".

Не так давно о ней вспомнил Андрей Малахов в своем шоу на "второй кнопке". Дескать, окружение волнуется за артистку, у которой якобы проблемы с алкоголем. Судя по комментариям, зрителей шокировал непрезентабельный вид Отиевой.

Реакция певицы последовала быстро. Ирина обвинила телевизионщиков в том, что они сняли ее скрытой камерой, и опровергла информацию о пристрастии к спиртному. Разгорелся скандал.

После выхода резонансных программ и материалов об Отиевой снова наступила тишина. Журналисты решили связаться с артисткой, чтобы узнать, как она живет. В мире свирепствует коронавирус, и из-за невозможности зарабатывать некоторые знаменитости стали жаловаться на проблемы с финансами. Простые россияне вне себя от такого поведения звезд.

Отиева скромно отметила, что ей вполне хватает пенсии, которую она получает от государства. Ирина из семьи врачей. У них был небольшой, но стабильный заработок, поэтому артистка с детства привыкла жить по средствам, не шиковать.

На фоне истерии из-за коронавируса Отиева вовсе урезала расходы. Однако певица экономит с умом: выходит в аптеку, заказывает продукты сразу на несколько дней. Во многом помогает дочь, отметила артистка. А что касается жалоб знаменитостей на безденежье, то их накоплений хватит на безбедную жизнь даже правнукам, заверила артистка.