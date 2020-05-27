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Жалующуюся на безденежье Поргину пристыдили

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В последнее время актеры начали жаловаться, что из-за пандемии коронавируса и карантина их доходы сократились, и теперь они вынуждены сводить концы с концами. Жена народного артиста России Бориса Щербакова считает, что такие заявления делать стыдно.

Недавно вдова Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала, что сидит на даче без денег. В ее окружении находятся домашние животные, которых нужно кормить. Несмотря на то, что у актрисы есть сын и внуки, свое положение она называет бедственным.

Жена народного артиста России Бориса Щербакова Татьяна Бронзова не выдержала и раскритиковала Поргину за сказанные слова. Актриса знает, что Людмила Андреевна получает каждый месяц пенсию в размере 50 тысяч рублей, поэтому и считает ее заявления странными. Бронзова привела в пример своего мужа. Она отметила, что Щербаков никогда не пожаловался бы на отсутствие денег.

Татьяна Васильевна также не понимает звезд шоу-бизнеса, которые принялись рассказывать о своем печальном положении. Супруге Бориса Щербакова стыдно за таких людей.

"Тот случай, когда миллионеру не хватает еще одного миллиона", – сказала она.

Актриса также рассказала, что Константин Хабенский, Михаил Трухин, Михаил Пореченков, Игорь Верник и другие успешные актеры, которые закончили МХТ имени Чехова, подарили своим пожилым коллегам и сотрудникам театра по 25 тысяч рублей. В таких поступках и проявляется человечность, заметила Бронзова.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — dni.ru
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Вся страна в тяжелейшем положении, а они...

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