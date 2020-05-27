В семье дочери Глаголевой и Александра Овечкина появился второй ребенок

27.05.2020 | 11:39

В семье Настасьи Шубской и прославленного российского хоккеиста Александра Овечкина пополнение. Младшая дочь актрисы Веры Глаголевой родила второго ребенка.

Александр Овечкин долго искал свое счастье. Кого только не сватали хоккеисту. В списке его любовниц значились Виктория Лопырева, Жанна Фриске, солистка Black Eyed Peas Ферги.

Сам спортсмен всегда заявлял, что женится исключительно на русской девушке. Пытался Овечкин построить отношения и с теннисисткой Марией Кириленко. Они познакомились на одном из матчей US Open.

«Я подошёл к Наде Петровой во время её разминки на парный матч, который они играли вместе с Машей. Мы разговорились с Машей, обменялись телефонами, и после этого всё пошло-поехало», - вспоминал Александр. Но к сожалению, что-то не сложилось и пара распалась.

Затем Овечкин встретил дочь известной актрисы Веры Глаголевой, модель Настасью Шубскую. Между молодыми людьми вспыхнул бурный роман, который довел их до ЗАГСа.

Мама девушки одобрила выбор дочери и благословила их брак. Свадьбу Александр и Настасья сыграли лишь спустя год. На торжество были приглашены только самые близкие люди. Свадьба состоялась в Барвихе 8 июля 2017 года, в День семьи, любви и верности.

18 августа 2018 года в семье родился сын Сергей. Который, как считает Овечкин, обязательно пойдет по его стопам. И вот в его семье снова пополнение. Еще один сын.