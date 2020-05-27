В Общественной палате РФ возмущены травлей Пригожина и Валерии

27.05.2020 | 09:46

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян вступился за Иосифа Пригожина с женой. Он не понимает, кому выгодна шумиха вокруг звездной пары.

"Не знаю, кто и по каким причинам устраивает испорченный телефон в отношении Иосифа Пригожина и его супруги Валерии, но эта волна хейта в их адрес выглядит мерзко", – заявил собеседник "Дни.ру". Эксперт напомнил, что ни продюсер, ни певица не говорили о себе, защищая коллег.

"Где и когда Иосиф или Валерия сказали, что у них кончились деньги или они голодают? Они одни из немногих, кто продолжает платить налоги и содержат весь свой коллектив, никого не уволив, несмотря на то что у них уже два месяца нет работы", – отметил Вадим Манукян. По его словам, они полностью несут социальную ответственность перед людьми, которые на них работают.

Эксперт констатировал: продюсер и артистка сказали, что есть масса музыкантов, которые не входят в топ-20, и сейчас нуждаются в деньгах. Он добавил, что не все купаются в миллионах, как топ-артисты, и не у всех есть финансовая подушка.

"Большое количество музыкантов поют в ресторанах или клубах. Вот о них говорили Пригожин и Валерия. Я их услышал", – отметил Манукян. Он негодует, поскольку нуждающимися выставили почему-то Иосифа Пригожина и Валерию.

"Кто и зачем разогнал эту волну? Наверное, для тех, кто живет по принципу "моя хата с краю", дико видеть, что есть люди, которые думают не только о себе", – резюмировал эксперт.