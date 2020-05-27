Стерла из памяти: Рудковская со слезами накинулась на жену Малахова

27.05.2020 | 15:11

Яна Рудковская снялась в документальном фильме "Исповедь". В нем она обратилась к бывшей подруге, супруге шоумена Наталье Шкулевой, по поводу недавнего конфликта.

Продюсер высказалась о скандале, произошедшем после того, как в издании, которым руководит супруга Андрея Малахова, опубликовали комментарий некоего "специалиста". Тот заочно диагностировал у сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саши психическое расстройство.

Яна Рудковская до глубины души расстроилась и оскорбилась за ребенка. Она негодует по поводу того, что нападки устроили не какие-то сумасшедшие блогеры, а издание ее друзей, которые были на ее свадьбе и не единожды - в гостях.

По словам продюсера, она подумала, что это какая-то ошибка, и сразу же написала Наталье Шкулевой. Но приятельница проигнорировала ее сообщение. Яна Рудковская напомнила, что у Андрея Малахова тоже есть сын Саша.

Знаменитость предложила Шкулевой поставить себя на ее место. Она поинтересовалась, какой была бы ее реакция, будь сказано плохо про ее сына. На этих словах Яна Рудковская расплакалась. Супруга Евгения Плющенко пожелала бывшей подруге испытать те же чувства, что и она в ситуации с ребенком.

Продюсер заявила, что стерла Шкулеву из памяти. При этом Яна Рудковская заверила, что к Андрею Малахову у нее нет претензий, потому что он перед ней извинился.