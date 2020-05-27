Сетевое издание|18+|Среда|27 мая 2020|10:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Ясно |
 

Полезное

С иском к Владимиру Путину обратились в суд

Печать

В конце января российский лидер отстранил от должности главу Чувашской Республики Михаила Игнатьева. В указе Владимир Путин пояснил, что причиной решения стала утрата доверия к политику.

Накануне стало известно, что недовольный экс-губернатор решил оспорить решение президента России Владимира Путина. Он подал иск в Верховный суд.

"Об оспаривании указа президента Российской Федерации от 29.01.2020 №68 "О досрочном прекращении полномочий главы Чувашской Республики", – указано в карточке производства, опубликованной на сайте суда. Иск был подан на рассмотрение 20 мая. На следующий день он поступил в производство, а судебное заседание было назначено на утро 30 июня.

Специалисты в области права полагают, что истец будет ссылаться на размытую формулировку понятия "утрата доверия" в законодательстве. Вероятно, это приведет лишь к тому, что представители Верховного суда пояснят решение Владимира Путина. Эксперты обратили внимание на то, что последний раз с президентом судились по аналогичной причине более 20 лет назад.

Михаил Игнатьев был снят с должности после десяти лет пребывания во главе республики. Этому предшествовала череда скандалов с его участием. Так, Игнатьев призывал "мочить" журналистов за критику, а также заставил одного из спасателей прыгать за ключами от новой служебной машины подобно дрессированному животному.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Суд в России? Это фикция, иллюзия, нельзя воспринимать мираж всерьёз.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте