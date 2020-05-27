Мария Голубкина показала редкие фото матери и отчима Андрея Миронова

27.05.2020 | 14:33

Актриса Мария Голубкина поздравила любителей конного спорта. 26 мая поклонники верховой езды отмечали неофициальный праздник.

Голубкина с детства любит лошадей. Знаменитость имеет разряд мастера по конному спорту и даже принимала участие в скачках.

В личном микроблоге артистка поздравила влюбленных в верховую езду и опубликовала серию снимков. Судя по всему, страсть к лошадям Мария унаследовала от родителей.

На одном из фото можно увидеть мать актрисы, звезду фильма "Гусарская баллада" Ларису Голубкину. Родительница позирует на фоне грациозных животных. На другом кадре запечатлен отчим Марии, кумир советских женщин Андрей Миронов. Звезда картины "Бриллиантовая рука" сидит верхом на пони.

В фотоподборке замечен экс-муж Марии Голубкиной, Николай Фоменко. Также бывший возлюбленный артистки Борис Ливанов – сын Василия Ливанова.

Напомним, Мария Голубкина родилась в браке актрисы Ларисы Голубкиной и режиссера Николая Щербинского. Этот союз распался, когда Маше не было и года.

Ранее в интервью Мария Голубкина говорила, что ее воспитанием занимался удочеривший ее отчим – Андрей Миронов. Артист держал падчерицу в ежовых рукавицах, часто кричал на нее. Тем не менее, Голубкина в детстве так сильно обожала Миронова, что носила его вещи.