Красивее мамы: победившая на «Голосе» дочь Алсу превратилась в шикарную леди

27.05.2020 | 20:01

Микелле Абрамовой – второй дочери Алсу – идет 13-й год. Еще несколько лет, и от женихов у нее не будет отбоя – талантливая, симпатичная, богатая, знаменитая. Ее женственность с каждым днем проявляется все сильнее.

На страницу Микеллы Абрамовой в социальной сети подписаны более семидесяти тысяч человек. Иные известные артисты ей могут позавидовать! Причем многие фанаты подписались после победы девочки в апреле 2019 года на вокальном суперпроекте Первого канала "Голос". Тогда Микелла была у всех на устах, ее много обсуждали.

Сегодня юная победительница "Голоса", как и ее именитая мама, живет музыкой – записывает песни, снимает клипы. Несомненно, ее ждет большой успех на сцене. Девочка умеет себя подать, а мама учит ее секретам красоты.

В "Инстаграм" дочери Алсу появилось свежее фото девочки, на котором она запечатлена с причудливым рисунком на глазах. "Когда есть время и мамина подводка под рукой", – пояснила Микелла.

Народ красоту оценил. Заметили люди и то, что Микелла превращается на глазах в шикарную тетю. "Как похожа на маму", "Красивее мамы!", "Мамины губки и щечки", "Божественно!" "Микеллочка – умница, молодость прекрасна своей неповторимостью" – расточают комплименты люди.

Заметим, что самой Алсу в июне стукнет 37 лет. Но выглядит она так юно и свежо, что скоро будет казаться ровесницей дочери. Помимо Микеллы у нее 13-летняя дочь Сафина и трехлетний сын Рафаэль.