Домашний тиран против богатого поклонника: детали расставания Гагариной и Исхакова

27.05.2020 | 13:54

В близком окружении рассказали интересные подробности о расставании Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова. Фотографа назвали домашним тираном, от требований которого артистка устала. А тут еще ей якобы подвернулся богатый поклонник.

"Дмитрий поменял ее образ жизни. Полина стала домоседкой, если выходит в свет, то для работы. Он ее чрезмерно контролировал. Каждый шаг отслеживал", – считает музыкальный продюсер Олеся Сазыкина.

С ней оказалась солидарна и некая знакомая Полины Гагариной, которая предпочла не называть своего имени: "Он порой изводил Полину своими нравоучениями – как надо жить, что делать. Для меня это просто тирания. В быту все должно быть по его, он домостроевец, большой чистюля". Приятельница убеждена, что Полина просто устала подстраиваться.

По мнению окружения, также немаловажную роль сыграли доходы артистки, которые были на порядок выше заработка мужа. По слухам, певице стало не нравится, что супруг получает гораздо меньше, чем она. Не стоит забывать и о том, что Полина Гагарина предъявляет и к себе большие запросы. Она тщательно следит за собой: занимается спортом чуть ли не до изнурения и сидит на диете.

"Полина – перфекционистка, высокие требования предъявляет и к себе, и к другим. Она ранимая, вспыльчивая, нервы оголены. Плюс постоянно на диете, а это колоссальное нервное напряжение", – отметила ее коллега, певица Варвара.

В общем, домашняя тирания, несоразмерность в доходах, завышенные требования к себе и другим привели к тому, что Полина и Дмитрий расстались, утверждают в близком окружении. Впрочем, нашлось место и еще одному нюансу.

"Ходят слухи, что якобы у нее появился какой-то богатый поклонник. Если она решила за деньгами погнаться – это ее выбор. То, что она ушла от Димы, – это скороспелое решение", – заключила организатор концертов Наталья Субботина.

Отметим, что пока ни Полина Гагарина, ни Дмитрий Исхаков никак не прокомментировали известия о своем расставании. Хотя, как утверждают наблюдательные фанаты, обручальное кольцо с безымянного пальца правой руки артистка уже давно сняла.