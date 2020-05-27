Ани Лорак подложила свинью бывшему мужу

27.05.2020 | 16:01

Несмотря на то, что супруги развелись в прошлом году, их связывал бизнес. Певица приняла кардинальное решение, чтобы меньше контактировать с бывшим мужем.

Ани Лорак лишила бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу доли в компании. Как сообщают СМИ, певица оформила в России статус индивидуального предпринимателя, чтобы переписать на себя ООО "Ани Лорак Продакшн". Через эту компанию проходят деньги за концерты артистки.

Стоит отметить, что перед этим компанию проверила Федеральная миграционная служба России. Оказывается, инстанция не знала суммы контрактов Ани Лорак, которая является гражданской Украины. Служба посчитала это нарушением.

Несмотря на то, что певица развелась в прошлом году, заняться этими делами она решила лишь недавно. Лорак пережила тяжелый развод с мужем, не обошлось без скандалов. Говорят, Мурат изменял артистке.

Так или иначе, экс-супруги продолжают поддерживать общение ради дочки Софии, которая родилась девять лет назад. До того, как в стране была объявлена пандемия коронавируса, Мурат встречался с наследницей. Девочка сама приезжала в гости к отцу. Однако последние месяцы София не видится с родителем из-за ограниченных авиасообщений между странами.