«Ты бездарная и страшная»: яркие высказывания Корчевникова стали хитом

26.05.2020 | 09:19

Из монологов ведущего Бориса Корчевникова, которые он произносит в начале выпусков шоу "Судьба человека" на "России 1", сделали подборку. Получившийся ролик очень похож на обращение к неудачникам.

В первые секунды передачи Борис Корчевников озвучивает цитаты гостей программы. Они часто говорят об оскорблениях, которые получали в свой адрес, а также честно рассказывают о проблемах.

У зрителей может сложиться впечатление, что телеведущий говорит о них. "Ты бездарная и страшная", "Ты такая некрасивая", "Если все безнадежно, то мы сядем с тобой в машину, разгонимся и врежемся в стену", – произносит шоумен.

"Борис Корчевников говорит тебе ужасные вещи на протяжении 30 секунд", – написали авторы подборки в "Ютуб". Пользователи Сети не остались равнодушными к видео.

У одних оно вызвало оторопь, другие отнеслись к кадрам с юмором. "Корчевников цитирует моего мужика", - отметила одна из зрительниц. Некоторые россияне принялись шутить над тем, что в ролике телеведущий толстеет.

Напомним, в апреле сообщалось, что Борис Корчевников заразился коронавирусом. На работу он пришел с признаками болезни. После этого ведущий изолировался дома в Москве.

Борис Корчевников окончил факультет журналистики МГУ. Работал на НТВ, снимался в сериале "Кадетство", был креативным продюсером канала СТС, ведущим ток-шоу "Прямой эфир" на "России 1". В мае 2017 года занял пост гендиректора православного телеканала "Спас". Ведет передачу "Судьба человека".