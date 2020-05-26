Сетевое издание|18+|Вторник|26 мая 2020|11:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |

Полезное

«Теперь нам нечего бояться»: Эмин Агаларов запел о новой любви после расставания женой

Печать

Известие о расставании артиста и бизнесмена Эмина Агаларова с моделью Аленой Гавриловой было неожиданным для репортеров и общественности. Что стало причиной развода, неизвестно. Однако теперь исполнитель заговорил о новой любви, которая простит ему "старые грехи".

Эмин Агаларов и Алена Гаврилова закатили грандиозную свадьбу летом 2018 года. Спустя несколько месяцев модель родила мужу дочь Афину. Эмин души не чает в малышке. Он выкладывает фото и видео с девочкой, однако ее лицо предпочитает не показывать.

Поклонники выдвигают разные версии, почему супруги решили расстаться. Эмин и Алена не распространяются на эту тему. После разрыва отношений исполнитель с головой ушел в творчество. Он обнародовал новую песню, слова которой заинтриговали подписчиков.

В композиции есть такие строки: "Ты подняла меня с колен, научила снова улыбаться и не ждала любви взамен, ты рискнула для меня всем", "Теперь нам нечего бояться, мы не падаем, а летим", "А может, новая любовь простит мне прошлые грехи и станет для меня той самой каплей счастья вопреки?"

Некоторые сочли это намеком на новый роман. Однако Эмин Агаларов не стал говорить о переменах в личной жизни. Он лишь отметил, что это наброски для песни. Судя по комментариям, не все поклонники ему поверили.

Напомним, что о расставании с Аленой Гавриловой Эмин Агаларов объявил на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Певец и бизнесмен поблагодарил жену за совместно прожитые годы, отметив, что хочет сохранить хорошие отношения.

Алена Гаврилова не намерена откровенничать с пользователями Сети. На вопросы, касающиеся ее личной жизни, модель ответила довольно жестко: "Это факт! Мы разошлись! Выставлять ничего не хочу и не собираюсь! Разговор закончен!"

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте