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Стремительно худеющая Степаненко стала стройнее Порошиной

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67-летняя Елена Степаненко продолжает стремительно худеть. Свежий снимок экс-супруги Евгения Петросяна удивил поклонников.

За последние несколько лет юмористка похудела на 42 килограмма. Особенно резко она стала меняться после развода – Елена Степаненко изменила стиль и стала выглядеть моложе.

Поклонники не перестают восхищаться изменениями во внешности звезды. Однако свежий снимок вызвал у некоторых тревогу. На нем знаменитость выглядит истощенной, хоть и очень красивой.

На фото она позирует с актрисой Марией Порошиной. Юмористка разместила кадр в "Инстаграм". Фолловеры отметили, что Елена Степаненко на снимке выглядит моложе 46-летней гостьи.

Для съемок своего шоу экс-супруга Петросяна надела длинное зеленое платье с поясом, которое подчеркнуло стройную фигуру. Подписчики пришли к выводу, что артистка продолжает худеть. Елена Степаненко рассказывала, что пересмотрела рацион, уменьшила порции и начала питаться пять-шесть раз в день.

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Источник — dni.ru
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