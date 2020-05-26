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«Просто кинули»: несчастье Марии Порошиной заставило россиян переживать

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Поклонники Марии Порошиной не согласны с результатами финала шоу "Танцы со звездами" на "России 1". Они морально поддержали любимую актрису.

46-летняя звезда была одной из самых ярких участниц танцевального конкурса. Однако счастье на проекте улыбнулось не ей – победа досталась другим участникам телепроекта.

Мария Порошина на своей странице в "Инстаграм" выложила фото с яркими моментами программы и поблагодарила всех болельщиков и организаторов шоу. Но подписчики расстроились и стали переживать за актрису. Они уверены, что знаменитость должна была победить. "Жюри – это просто шок...", "Вас просто кинули", – негодуют россияне.

Отметим, за последнее время мать пятерых детей Мария Порошина сильно похудела благодаря участию в шоу "Танцы со звездами". Актриса сейчас весит столько же, сколько в десятом классе. Она отметила, что то, что у нее набралось во время беременности и после родов, ушло.

Напомним, ранее актриса рассказала, какие комплексы ей пришлось преодолеть на проекте. Мария Порошина не обижалась, если члены жюри проявляли строгость, поскольку считает, что у каждого эксперта свой подход. На оценках актриса не зацикливалась.

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Источник — dni.ru
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