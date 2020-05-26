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Муж Нюши вспомнил о расставании с первой женой

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Муж певицы Нюши разоткровенничался с поклонниками. Игорь Сивов рассказал о расставании.

Игорь Сивов и Анна Шурочкина (настоящее имя Нюши) познакомились в 2013 году на Универсиаде в Казани. О своем романе они заявили лишь через несколько лет. В январе 2017 года предприниматель сделал возлюбленной предложение. Свадьба пары прошла на Мальдивских островах.

Брак с певицей Нюшей не был первым для Игоря Сивова. Ранее бизнесмен был женат на учительнице танцев Елене. У пары есть двое общих сыновей. Предприниматель предпочитает не распространяться о прошлых отношениях, однако недавно все же сделал исключение. О расставании с первой женой он рассказал в социальной сети "Инстаграм".

Игорь Сивов уточнил, что сам был инициатором разрыва. "Важно всегда идти на зов сердца и понимать, что это лишь твоя жизнь и если ты счастлив, то твои близкие и дети также счастливы", – поделился он. Бизнесмен добавил, что благодарен экс-супруге Елене за полученный опыт.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что певицу Нюшу стал раздражать супруг. Предпринимателя обвиняют в том, что он якобы использует жену для продвижения аккаунта в "Инстаграм". За время брака с артисткой аудитория Игоря Сивова в социальной сети выросла до 460 тысяч человек.

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Источник — dni.ru
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