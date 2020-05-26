Любви не было: последний роман Началовой оказался продуманным пиар-проектом ради шумихи

26.05.2020 | 11:47

Пиар-романы среди артистов – обычное явление. Цымбалюк-Романовская играла в любовь с Шаляпиным. Басков – с Лопыревой, Лазарев – с Кудрявцевой. Цель простая: чтобы о тебе говорили, писали, обсуждали. Теперь оказалось, что последний возлюбленный Началовой тоже был "проектом".

Впервые Юлию Началову и Вячеслава Кудрю журналисты увидели вместе в июне 2018 года за кулисами премии "МУЗ ТВ" в "Олимпийском". Потом на всех светских мероприятиях они появлялись вдвоем, будь то открытие ресторана, гала-ужин или скачки на ипподроме.

О новом возлюбленном Началова рассказывала много и с удовольствием. Мол, свадьба не за горами, мол, дочь очередного ее избранника одобрила, мол, возможно, у Веры скоро будет братик или сестричка.

Нижегородский судья Кудря от внимания прессы и вспышек камер явно получал удовольствие, ощущая себя звездой. А после смерти Началовой пропал с горизонта. Он приходил на похороны певицы, но внимания к себе не привлекал, старался затеряться в толпе поклонников. И потом не давал интервью, не ходил по эфирам, словно и не было его вовсе.

Вскоре после траурной церемонии поползли слухи о том, что отношения Началовой и Кудри были лишь ширмой. Выяснилось, что, когда началась тяжба Юлии Началовой с бывшим гражданским мужем Александром Фроловым, дело из Москвы по просьбе певицы передали на рассмотрение в Нижний Новгород. С новым избранником – работником Нижегородского областного суда – были шансы выиграть. Чтобы слушания проходили в Нижнем, артистке пришлось сделать временную прописку в этом городе.

Теперь друзья певицы судачат, что настоящей любви между Началовой и Кудрей никогда не было, а отношения их оказались продуманным пиар-проектом. Мол, о Юлии больше писали не в связи с творчеством, а в связи с болезнями и любовниками. Вот она и подыгрывала публике и прессе, чтобы оставаться в топе...