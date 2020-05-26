«Ходишь, как обезьяна!»: недовольная Пугачева отчитала помощницу

26.05.2020 | 15:02

Валентина Левунова сегодня занимается продвижением необычной молодой певицы Юлии Лауты, в которую очень верит. Несомненно, эта артистка добьется многого, ведь до этого ее пресс-секретарь три года бок о бок проработала с самой Аллой Пугачевой.

Радио "Алла" не существует уже десять лет, но о нем с теплотой вспоминают до сих пор. Невероятный взлет станции был отмечен многими престижными профессиональными наградами.

"Я пришла туда в июле 2007 года и занималась там не только продвижением, но и всеми пресс-активностями Аллы Пугачевой, – рассказала "Дни.ру" Валентина. – В августе того года меня впервые представили Алле Борисовне. И сразу же закипела работа. Началась она с интервью, которое мы делали с Пугачевой для одного глянцевого журнала. Она не хотела, чтобы приезжал корреспондент, поэтому роль интервьюера выполняла я сама. Причем для певицы не было неудобных вопросов, она отвечала на все обстоятельно, не боясь".

Ту первую встречу с Примадонной Валентина помнит в деталях. "Я сразу почувствовала безумную энергетику, – говорит Левунова. – Ее почти руками можно было потрогать! Алла Борисовна так зарядила меня, что потом три года я не ходила – летала!"

Радиостанция в итоге не только скоро вышла на самоокупаемость, но и стала приносить серьезную финансовую прибыль, вошла в топ-10 радиостанций своей категории. Причем Пугачева была там не номинальной фигурой, как часто думают. "Она почти каждый день приезжала на работу, вникала во все дела, слушала все присылаемые песни, отвечала на письма, лично встречала гостей, которые приезжали к ней на интервью, – вспоминает Левунова. – При помощи программы "Квартирный вопрос" мы сделали ей хороший ремонт в кабинете, где ей нравилось бывать".

Но случалось Валентине видеть Примадонну и в гневе. "Она не терпит непрофессионализма, требовательна и к себе, и к людям, – пояснила Левунова. – Может порой в жесткой форме высказать недовольство. Но всегда – по делу. Она умеет и пожурить, и посоветовать, и похвалить. Алла Борисовна вполне может управлять большим коллективом!"

Со стороны Алла Пугачева кажется властной и неприступной. Но только со стороны. "Она очень компанейская, открытая, позитивная, – уверяет Валентина. – Сколько раз мы накрывали стол на работе, и она всегда сидела с коллективом. Приглашала нас и к себе в загородный дом на Истру, где мы ели, пили, ходили на причал, пели, танцевали!"

По словам Валентины, Алла Борисовна обожает дарить подарки. "У нее возле дома был магазин, и она часто приносила нам оттуда какие-то украшения, аксессуары, бижутерию, – улыбается Валя. – Помню, как она отчитывал меня: "Ходишь, как обезьяна! Ты же красивая девушка! Почему ты постоянно в этих джинсах и не носишь платья? Вот тебе кольца и бусы, они к джинсам не подходят. Снимай их! Жду тебя в платье!"

После закрытия радиостанции контакты Левуновой и Пугачевой не прекратились – они сотрудничали в продюсерском центре Михаила Гуцериева. "Помню, два года назад в Кремле Михаил Сафарбекович отмечал юбилей, куда была приглашена и Пугачева, – говорит Валентина. – А я там занималась прессой. Попросила ее пройти на пресс-вол, а она отчитала меня: "Опять ты меня достаешь с этими журналистами! Не хочу! Если мне надо дать интервью, я сама найду издание и дам. Отстань!"

"Мы общаемся по сей день, у меня есть личный номер Аллы Борисовны, могу позвонить ей, написать на WhatsApp, – улыбается Валя. – А в дни рождения мы с бывшими коллегами по радиостанции собираемся и привозим Алле Пугачевой подарок. Она всегда искренне радуется и обнимает нас!"