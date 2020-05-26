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Дочь Успенского призвала не называть именем ее отца-тирана детскую премию.

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Знаменитый детский писатель Эдуард Успенский был домашним тираном. Так утверждает его дочь Татьяна, которая впервые решилась заговорить на больную для нее тему.

Татьяна Успенская рассказала о жестокости отца. Она написала открытое письмо, в котором заявила, что нельзя называть именем ее отца детскую литературную премию.

Также женщина призналась, что даже сейчас, по прошествии многих лет, с содроганием вспоминает об отце. По словам дочери классика детской литературы, он все время был агрессивен, унижал и избивал свою жену, детей и жестоко относился к внукам.

По словам наследницы Эдуарда Успенского, после того, как ей исполнилось десять лет, ее жизнь превратилась в ад. Отец стал очень жесток с ней. Женщина вспомнила, что в их семье ничего нельзя было просить напрямую, нельзя ни о чем говорить. Она заявила, что никогда не была ему интересна, как и внуки.

Татьяна Успенская сообщила, что ее сын, когда приезжал, чистил клетки, убирал в доме – как прислуга. "Мне было лет 18, я ходила в институт с опухшими глазами. Мы жили на Клязьме, в частном доме, он меня выкидывал, выталкивал на улицу. Он начинал бить, я убегала", – поделилась дочь писателя горькой правдой.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Ужас какой

Гость||

А у кого из талантливых простой характер.

Гость||

Страшные вещи, о которых, наверное, не стоило говорить, чтобы не разочаровать поклонников таланта писателя. Но, с другой стороны, сколько можно в себе все это держать?

Имя: Гость
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