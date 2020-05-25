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Володина пока не может вернуться на шоу «Давай поженимся»

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Василиса Володина признается, что мечтает вернуться на программу "Давай поженимся". Телезвезда обратилась к поклонникам в своем Инстаграме и рассказала, когда снова приступит к съемкам.

Еще в конце марта появились новости о том, что съемки "Давай поженимся" приостановлены. Об этом рассказала ведущая шоу Роза Сябитова. Сваха подчеркнула, что все телеведущие отправлены домой, ведь отснятого материала хватит до конца карантина. Спустя несколько месяцев редакция канала решила возобновить съемки телепередачи, однако теперь без зрителей в студии.

Астролог выложила пост, в котором описала всю свою любовь к легендарному шоу. Василиса не смогла назвать точную дату своего возвращения на программу из-за бушующей пандемии коронавируса. Телеведущая призналась, что смотрит на экран и плачет. Но пока такая заболеваемость, она не сможет вернуться к коллегам.

Лариса Гузеева в самом начале карантина нелестно высказалась о решении Василисы прервать съемки. Ведущая посчитала поступок астролога безответственным. Гузеева напомнила Володиной, что они должны развлекать людей и быть на передовой, а не прятаться по домам.

Остается только гадать, вернется ли Василиса на съемки передачи. Подписчики Володиной отмечают, что телеведущая не переживает тяжелые времена и может спокойно прожить без съемок. Помимо гонораров Первого канала Василиса зарабатывает и консультациями, а также составлением астрологических прогнозов.

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Источник — dni.ru
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Потребность пудрить мозги стала патологической? Денег не хватает?

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