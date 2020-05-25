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Проблемы с головой: Надежда Бабкина рассказала о последствиях после комы

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Надежда Бабкина дала первое откровенное интервью после выписки из больницы, где за ее жизнь боролись медики. Придя в себя после искусственной комы, артистка поняла, что у нее проблемы с головой.

В больницу Надежда Бабкина попала еще в конце марта. В середине месяца артистка отметила круглую дату – ей исполнилось 70 лет. Однако из-за пандемии коронавируса имениннице не удалось с шиком отметить юбилей, она лишь собрала самых близких на вечеринку, вскоре после которой была госпитализирована.

Говорят, певица долгое время чувствовала недомогание, но бодрилась до конца: ставила себе капельницы, пила витамины, чтобы поддерживать организм. По слухам, именно из-за того, что Надежда Бабкина так долго тянула с врачебной помощью, ее состояние ухудшилось. Медики обнаружили, что легочная ткань певицы поражена на 80%.

Звезду ввели в медикаментозную кому, чтобы она не теряла силы при лечении. Врачи буквально с того света вытащили артистку, причем Надежда Бабкина сама это признала. В шоу "Сегодня вечером" на Первом канале артистка рассказала, что, придя в себя, она ничего не могла есть – кусок в горло не лез. На что медики только не шли, чтобы заставить "казачку Надю" проглотить хоть что-то.

И вот один медработник нашел к ней подход. После тщетных попыток накормить Надежду Бабкину он спросил: "А картошку жареную будешь?" Та незамедлительно ответила: "Картошку буду!"

По словам Бабкиной, она сама не может объяснить, почему так сказала. Как призналась артистка, тогда у нее были проблемы с головой: она с трудом ориентировалась и испытывала проблемы с памятью.

Интересно, что одними из первых, кто ей позвонил после того, как она вышла из комы, оказались Максим Галкин и Алла Пугачева. Они поддержали артистку. "Уже вытащили трубку. До этого у меня в горле торчала, под ключицей стояли провода", – пояснила Надежда Бабкина. Она отметила, что у нее до сих пор есть следы от медицинского вмешательства.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — dni.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

артистка поняла, что у нее проблемы с головой.
Пиарится как и т.н.Валерия, тоже в депутатки метит?

Имя: Гость
Комментарий:

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