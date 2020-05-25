Понаровская «прославилась» благодаря фантазии сумасшедшего фаната

25.05.2020 | 14:17

На днях в Сети появился большой материал, в котором об Ирине Понаровской высказался некий Александр Богданович, заявивший, что он сосед дивы. Однако оказалось, что все, что он рассказал, лишь его выдумка.

О том, что Александр Богданович наговорил доверчивым журналистам неправду, сообщила сама Ирина Понаровская. Она совершенно случайно узнала, что делается у нее за спиной. "Сегодня, не успев приготовить вкусный завтрак, просматривая интернет, вдруг натыкаюсь везде на новости о себе, от которых моментально забываешь о еде и о замечательных утренних часах... (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – призналась Ирина Понаровская.

Далее она привела в пример несколько заголовков, из которых значилось, будто именно благодаря ей родные Юлии Началовой сумели для певицы раздобыть место на престижном кладбище, а Оксана Пушкина якобы для нее выбила звание заслуженной артистки.

Ирина Понаровская дала понять, что это интервью – неправда. "Преследует меня уже очень давно, звонит на телевидение и в различные издания, представляется моим помощником, озвучивая всякий бред, который никакого отношения в действительности ко мне никогда не имеет", – заявила пострадавшая от лжи мужчины артистка.

"Этот персонаж всего лишь навсего сумасшедший фанат и, к сожалению, мой сосед. Поэтому не нужно уважаемым изданиям и каналам тратить свое внимание на лжеисточник!" – призвала работников СМИ Ирина Понаровская.

В подтверждение своих слов артистка выложила отрывок из недавнего интервью, которое она давала шоумену Андрею Малахову. В нем она рассказывала про Александра Богдановича. По ее словам, этот мужчина так и норовит пролезть в шоу-бизнес. Например, ранее он называл себя сыном популярного исполнителя Валерия Леонтьева.