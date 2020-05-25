Положение бедственное: 71-летняя вдова Караченцова прозябает в страшной нищете

25.05.2020 | 10:35

Людмиле Поргиной 71 год. Уже полтора года она живет без Николая Караченцова. И если прежде у нее была зарплата мужа, которую исправно выдавал "Ленком" даже после несчастья с актером, то теперь этого источника дохода нет.

Положение, в котором оказалась Людмила Андреевна, можно охарактеризовать как аховое. Раньше она могла зарабатывать походами на телепередачи, но эта лавочка прикрылась. "Есть и пить надо? Чаю и сахару надо? Табаку надо? Вот тут и вертись", – писал в "Чайке" Антон Чехов.

"Я сижу без денег, – расплакалась Поргина. – Вижу, какие налоги надо заплатить, и ужасаюсь. Конечно, денег не хватает на все это. А еще у меня четыре попугая, шесть кошек, собака, которую взяли из приюта. Они тоже требуют затрат. Животных надо ежедневно кормить: им не объяснишь, что коронавирус на дворе, и никуда нельзя выезжать. Они в шесть утра просыпаются, приходят ко мне и просят завтрак!" Голодные глаза домашних животных – самая большая ее печаль.

Пенсия у служившей всю жизнь в государственном театре Поргиной очень скромная. Слава богу, за полученное в 1999 году звание заслуженной артистки России полагается доплата в размере 30 тысяч рублей от правительства Москвы. Без этой суммы актриса не выжила бы, наверное. Она вынуждена на всем экономить.

Коронавирус сильно сказался на благосостоянии многих актеров. Людмила Андреевна, например, прежде часто отдыхала – в Сочи, Париже, Дубае, Петербурге. Теперь не до жиру, что называется... Актриса подчеркнула: если осенью сможет выбраться на дачу в Болгарии, это будет чудом.