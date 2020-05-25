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Обиженный Моисеев намерен приступить к написанию второй книги

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Уже несколько лет Борис Моисеев ведет закрытый образ жизни. Виной тому два инсульта, которые перенес эксцентричный артист. О состоянии певца рассказал его помощник.

Поклонники переполошились, когда в Сети появилась информация о том, что у Бориса Моисеева серьезные проблемы с памятью, он не узнает голоса друзей по телефону. Директор артиста Сергей Горох опроверг эти данные.

По его словам, Борис Моисеев ведет жизнь обычного пенсионера: занимается здоровьем, смотрит телевизор, заходит в Сеть и с нетерпением ждет окончания пандемии коронавируса. Артист планирует отправиться в Юрмалу, где у него есть жилье. А еще там каждый год устраивает фестиваль певица Лайма Вайкуле.

"Насколько известно на сегодняшний день, фестиваль все-таки состоится. А Моисеев будет почетным гостем", – отметил Сергей Горох.

Он заверил: Борис Моисеев здоров и даже намерен приступить к написанию второй книги. Артист на связи с коллегами, однако не отвечает на звонки с неизвестных номеров.

"Ему звонила Алла Борисовна, он поздравлял ее с днем рожденья. Вспоминали, как снимался фильм "Пришла и говорю", хохотали оба. Алла Борисовна передавала ему привет от Кристины из Америки, спрашивала, какая помощь нужна", – сообщил Горох и добавил, что у Моисеева все есть, он ни в чем не нуждается.

Певца расстраивают слухи о том, что он бедствует. "Старается с иронией относиться к этому, но ему очень обидно", – отметил помощник артиста. Комментировать эти сплетни Борис Моисеев не собирается – считает это унижением.

Выходить на сцену звезда тоже не намерена. Борис Моисеев прекрасно понимает свое состояние и хочет остаться в памяти поклонников таким, каким был в зените славы. При этом, по словам Сергея Гороха, исполнитель регулярно получает массу предложений.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Классный заголовок, просто огонь, "Обиженный Моисеев", именно так в определенных заведениях и называют ему подобных.

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