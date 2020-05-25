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Дибров посчитал, что Бабкина не выполнила свою миссию

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Телеведущий разоткровенничался в студии программы "Звезды сошлись" на канале НТВ. Он убежден, что Надежда Бабкина не выполнила свою миссию.

Дмитрий Дибров отметил, что очень переживал за певицу, переболевшую двусторонней пневмонией. Звезда была на грани жизни и смерти.

По мнению шоумена, Бог ставит каждому человеку некую задачу. Болезнь и смерть приходят, если люди не в состоянии выполнить свое предназначение. Дмитрий Дибров добавил, что надо освоить как можно больше навыков, обязательно создать семью и завести детей.

Как отметил ведущий, он вместе с коллегой Валдисом Пельшем подменял Надежду Бабкину в передаче "Модный приговор" на Первом канале. Дибров думает, что артистка выжила, потому что еще не выполнила до конца свою миссию.

Напомним, что в больницу Надежда Бабкина попала в конце марта. В середине месяца артистка отметила круглую дату – ей исполнилось 70 лет. Однако из-за пандемии коронавируса имениннице не удалось с шиком отметить юбилей. Она собрала самых близких на вечеринку, вскоре после которой была госпитализирована.

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Источник — dni.ru
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