Виктория Боня жестоко поглумилась над кумиром молодежи

24.05.2020 | 14:50

Виктория Боня высказала свое недовольство в адрес молодого блогера Дарьи Зотеевой, известной как Инстасамка. Телеведущей не понравилось грязное нижнее белье девушки.

Экс-звезда шоу "Дом-2" не скрывает своего возмущения, связанного с новыми кумирами молодежи. Боня обвинила Инстасамку в том, что в свои 20 лет девушка зарабатывает на жизнь "обнаженными" фотографиями.

Стоит отметить, что скандал между телеведущей и блогером разразился после того, как Дарья Зотеева на своей странице в "Инстаграм" опубликовала откровенное фото. Виктория посчитала такое поведение неприемлемым и начала поучать жизни девушку. Телеведущая сделал акцент на том, что молодые люди считают Инстасамку героем времени и копируют ее поведение.

"Сидящая на параше в грязных трусах, та, которую хочется закинуть в стиральную машинку и постирать. Проверьте подписки ваших деток, нет ли там этой грязи!" – возмутилась Боня.

Виктория опубликовала снимок Зотеевой, на котором блогер предстала сидящей на унитазе, приспустив нижнее белье. Но после ответа Инстасамки телеведущая удалила данный пост из своей ленты.

Дарья Зотеева записала видеообращение, в котором жестоко унизила Боню и напомнила о скандальном прошлом.