Лазарев откровенно рассказал о своей страсти

24.05.2020 | 20:59

Сергей Лазарев решился обнародовать одно из своих увлечений. Выяснилось, что музыкант – большой любитель пощекотать нервишки и всегда готов к экспериментам.

Популярный певец Сергей Лазарев рассказал подписчикам о своей тайной страсти. Оказывается, артист очень любит адреналин и часто испытывает себя на прочность, катаясь на самых опасных аттракционах.

Так в своем микроблоге в "Инстаграм" знаменитость рассказал, как развлекался в Соединенных Штатах. Он посетил "американские горки" в парке аттракционов Six Flags.

"Около 30 невероятно страшных и высоких горок! Уж как я люблю горки, но даже у меня порой штанишки мокрели", – откровенничает Сергей Лазарев.

В общем, певцу доставляет неслыханное удовольствие чувство полета и быстрой скорости, так что он всегда не прочь прокатиться на новом и самом захватывающем дух аттракционе.

А между делом Лазарев решил просветить подписчиков и сообщил, что "американскими" горки в парках развлечений называют только в России.

При этом оказалось, многие поклонники звезды разделяют его страсть. "Обожаю такие горки, экстрим, кайф", "Супер!", "Да, я тоже люблю!", "Класс", "Я их обожаю, но это очень стремно!" – делятся своими впечатлениями от экстремального вида отдыха фанаты музыканта.

Стоит отметить, что некоторые фолловеры признались, что никогда бы не решились прокатиться на таких горках и назвали Сергея Лазарева настоящим храбрецом.