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«Артист попал в беду»: Шнуров послал сосиски голодающему Пригожину

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Сергей Шнуров отреагировал на сетования весьма обеспеченного Иосифа Пригожина по поводу отсутствия работы в эпоху коронавируса. Артист написал обличающее стихотворение, где высмеял звездное семейство продюсера.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин недавно пожаловался на потерю львиной доли заработка из-за карантина. Он сообщил, что все артисты стремительно беднеют после введения ограничений и отмены концертов. Теперь бедствующим знаменитостям приходится "проедать" скопленные запасы денег. Сергей Шнуров не мог пройти мимо такого неоднозначного заявления.

Лидер группы "Ленинград" посчитал выпад Пригожина подходящей темой для очередного сатирического опуса. В стихотворной форме Сергей Шнуров напомнил, что многие певцы заработают за счет "фанеры", и предложил накормить семейство Пригожина и Валерии сосисками из ближайшего продуктового магазина.

"Из ботвы готовим каши? Бересту уже едим? Сиротинушки вы наши, Исхудал совсем поди? Правду не замажешь ложью, Ведь артист попал в беду! Так поможем люди божьи, Кто чем может на еду", – творчески иронизирует скандальный музыкант (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. редакции).

Подписчики поддержали любимого исполнителя. "Западные артисты помогают бедным, российские ноют, что бедные – это они", "Кто больше всего пострадал – это шоу-бизнес, как им всем плохо в их дворцах", "Надо им помочь, могу пенсию свою им перевести!", – смеются и негодуют в комментариях подписчики.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — dni.ru
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