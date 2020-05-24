107-летняя женщина смогла победить коронавирус

24.05.2020 | 13:02

По оценкам ученых и медиков, самыми страдающими от нового коронавируса становятся люди предпенсионного и пенсионного возраста. Среди них высока смертность от заболевания. Чем старше человек, тем сложнее его организму бороться с вирусом. Но бывают и исключения.

В Иране 107-летняя женщина выздоровела после заражения коронавирусом. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на представителя университета медицинских наук в городе Шазенд Арака Ясера.

Состояние женщины оценивается как удовлетворительное. Ввиду возраста пациентка проведет еще несколько дней в больнице. За ней круглосуточно будут наблюдать медики.

По последним данным, в Иране инфекцию подхватили 133,5 тысячи человек. За весь период зафиксировано 7,4 тысячи летальных исходов. Выздоровели более 104 тысячи граждан.

В России ситуация продолжает оставаться напряженной. Несмотря на введение режима самоизоляции и ряд экстренных мер предпринятых правительством, количество зараженных продолжает увеличиваться. И если в Москве вновь выявленных случаев становится меньше, то в регионах наблюдается рост числа заболевших.