Сетевое издание|18+|Воскресенье|24 мая 2020|13:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Ясно |

Полезное

107-летняя женщина смогла победить коронавирус

Печать

По оценкам ученых и медиков, самыми страдающими от нового коронавируса становятся люди предпенсионного и пенсионного возраста. Среди них высока смертность от заболевания. Чем старше человек, тем сложнее его организму бороться с вирусом. Но бывают и исключения.

В Иране 107-летняя женщина выздоровела после заражения коронавирусом. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на представителя университета медицинских наук в городе Шазенд Арака Ясера.

Состояние женщины оценивается как удовлетворительное. Ввиду возраста пациентка проведет еще несколько дней в больнице. За ней круглосуточно будут наблюдать медики.

По последним данным, в Иране инфекцию подхватили 133,5 тысячи человек. За весь период зафиксировано 7,4 тысячи летальных исходов. Выздоровели более 104 тысячи граждан.

В России ситуация продолжает оставаться напряженной. Несмотря на введение режима самоизоляции и ряд экстренных мер предпринятых правительством, количество зараженных продолжает увеличиваться. И если в Москве вновь выявленных случаев становится меньше, то в регионах наблюдается рост числа заболевших.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте