«Врать не буду»: Серябкина рассказала о расставания с Фадеевым

23.05.2020 | 14:43

Ольга Серябкина тяжело переживала разрыв с Максимом Фадеевым. Певица решила рассказать, кто был виноват в том, что звезды разошлись.

Год назад известная певица Ольга Серябкина внезапно ушла от своего музыкального продюсера Максима Фадеева. После этого Фадеев вообще расформировал свой лейбл MALFA. Наконец-то стало известно, кто поставил точку в неоднозначных отношениях Серябкиной и Фадеева.

К слову, долгое время ходили слухи, что певица находится с композитором не только в рабочих, но и в глубоко личных отношениях. Многие поклонники звезд уверены, что они были любовниками. Сами знаменитости открещиваются от любовной связи. Ольга даже говорила, что Максим заменил ей отца.

На шоу "Вечерний Ургант" певица призналась, что это Фадеев решил разорвать сотрудничество. “Врать не буду, это был Максим. Но я быстро нашла другую студию, жизнь продолжается”, – откровенничает артистка.

Напомним, бывшая солистка группы "Серебро" приняла решение больше не использовать псевдоним Molly и выступать под настоящем именем. Она также пожаловалась, что из-за эпидемии коронавируса у артистов нет работы, и Ольга Серябкина не может полностью раскрыть свой потенциал в качестве самостоятельной певицы. При этом у девушки много планов, и она собирается активно работать, чтобы снова завоевать признание публики.