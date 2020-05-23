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Такого никто не видел: редкое фото Зудиной стало достоянием общественности

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Марина Зудина разместила в интернете кадры с первых кинопроб в ее жизни. В милой девочке на фотографиях сложно узнать шикарную артистку.

Известная актриса Марина Зудина решила поделиться с подписчиками архивными фотографиями. На страничке в "Инстаграм" вдова Олега Табакова выложила свои фото в 19-летнем возрасте.

“Первые фотопробы. 1984 год. Киностудия “Мосфильм”. Фильм “Валентина и Валентина”, “По главной улице с оркестром” и еще что-то”, – подписала черно-белые кадры знаменитость.

Тогда актриса сыграла в этом фильме, после чего стала по-настоящему знаменитой. В молодости Марина Зудина была очень милой девушкой. Простые, но приятные черты лица порадовали поклонников, однако некоторые заметили, что в настоящее время 54-летняя артистка выглядит более эффектно.

“Сейчас вы самая красивая. Эффектнее, чем в молодости”, “Красивая девочка и шикарная женщина… потрясающее сочетание красоты и таланта”, – делятся своими впечатлениями подписчики.

Многие поностальгировали вместе с знаменитостью и вспомнили киноленты с ее участием. “Отличные фильмы!”, “Какие ностальгические фотографии”, “Обожаю эту сказку, Вы там супер!”, – пишут фанаты.

Напомним, Марина Зудина обучалась в ГИТИСе на курсе знаменитого режиссера Олега Табакова. Тогда между ними завязался бурный роман. В браке пара нажила двоих детей. Старший сын пошел по стопам родителей и уже играет в фильмах.

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Источник — dni.ru
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