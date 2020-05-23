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Шансы выжить были минимальны: Бабкина призналась в неутешительном прогнозе

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Певица Надежда Бабкина перенесла тяжелое заболевание. Организм артистки смог победить смертельный вирус, однако врачи были уверены, что звезда не выживет.

Королева эстрады Надежда Бабкина недавно излечилась от коронавируса. О ее состоянии ходило много устрашающих слухов. Накануне певица сама сказала, что находилась буквально на пороге смерти.

Раньше звезда уже говорила, что ее легкие были поражены на 80%. Теперь она решила признаться, что врачи давали крайне неутешительные прогнозы на ее выздоровление. От специалистов Надежде Бабкиной пришлось услышать практически приговор. "Надь, теперь мы можем тебе сказать – пять процентов жизни тебе оставалось…", – передала слова медиков артистка.

Врачи не могли озвучить такой устрашающий прогноз, пока Надежда Бабкина боролась за жизнь в реанимации. После того, как она сумела победить болезнь, доктора признались, что шансов на жизнь было очень мало, передает “Комсомольская правда”.

Кстати, сейчас артистка чувствует себя хорошо и уже успела посетила свой театр “Русская песня”, где рассказала коллективу, как боролась с двусторонней пневмонией. Кроме того, звезда вышла на работу и уже снялась в нескольких передачах.

К слову, после страшной болезни Надежда Бабкина только похорошела. Перед недавним 70-летним юбилеем артистка уже скидывала 23 килограмма, а после тяжелого заболевания ушло еще более 10 килограммов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Идите в жопу со своей Бабкиной.

Гость||

Да сколько можно пиарить? А если бы крякнула по стране трёхдневный траур бы объявили? Кому она тут нужна? Насрать в очередной раз.

Гость||

МудЕратор почему потер " бабкина старая замшелая мандолина?" Где здесь неправда?

Имя: Гость
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